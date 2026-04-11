Van ve Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: 446 kilogram madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda toplam 446 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddeler arasında 422 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram esrar yer aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle: "Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 446 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi.

8 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda;

-422 kg Skunk,

-14 kg Metamfetamin,

-10 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."