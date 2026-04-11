Samsun'da tek katlı evde yangın çıktı: Yaşlı kadın alevlerin arasında can verdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Samsun'un Yakakent ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. Yalnız yaşayan Hediye Öztürk (80), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Yakakent ilçesi Karaaba Mahallesi Alageriş Sokak'ta saat 09.00 sıralarında Hediye Öztürk'ün bulunduğu tek katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan incelemede, Öztürk'ün evde olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Hediye Öztürk'ün cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.