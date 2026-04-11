Manisa'da traktör faciası: Bir aile yok oldu

Kaza, dün akşam saatlerinde Turgutlu'nun kırsal Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli Mevkisi'nde meydana geldi. Bahçeden eve dönmek üzere ailesiyle yola çıkan Mehmet Gökçen'in (72), kontrolünü yitirdiği traktör, eğimli arazide devrildi. Gökçen ile yanındaki eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) traktörün altında kalıp, hayatlarını kaybetti. Aileye ulaşamayan komşuları jandarmaya haber verdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Jandarmanın yaptığı çalışmada, sabah saatlerinde Gökçen ailesinin fertlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Emine Gökçen çifti ile oğulları Rıfat Gökçen'in cenazeleri, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.