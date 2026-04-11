Kütahya’da acı olay: Aracın altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 01:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kütahya’nın Emet ilçesi Yaylayolu köyünde Ali Yavuz (67), evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aracı Değirmisaz mevkisinde bulundu. Yapılan incelemede, otomobilini tamir ettiği sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.