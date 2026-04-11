Kütahya’da acı olay: Aracın altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kütahya’nın Emet ilçesi Yaylayolu köyünde Ali Yavuz (67), evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aracı Değirmisaz mevkisinde bulundu. Yapılan incelemede, otomobilini tamir ettiği sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emet ilçesine bağlı Yaylayolu köyünde oturan Ali Yavuz, dün akşam evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.
Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Yavuz'a ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmada Ali Yavuz'un 45 AJB 880 plakalı otomobilinin Değirmisaz köyü mevkisinde bulundu.
Jandarma ekipleri, Yavuz'un arızalanan otomobilini tamir etmek isterken krikonun kayması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.