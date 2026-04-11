Gemlik'te kan donduran cinayet! Cuma namazı vakti altın için cana kıydı

Fotoğraf (DHA) GÜVENLİK KAMERALARI KATİLİ ELE VERDİ Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vahşi cinayetin ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, olay saatinde binaya giriş-çıkış yapan kişinin, ailenin yakından tanıdığı ve ilçede bilgisayar tamirciliği yapan Erdi B. olduğu saptandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Fatma Ekinci'nin (65) evinde boğazından kesilerek öldürüldüğü olayın şüphelisi Erdi B. (Fotoğrafta DHA) ÇALDIĞI ALTINLARLA EVİNDE YAKALANDI Polis ekipleri, kimliği belirlenen şüphelinin ikametine gece saatlerinde operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan Erdi B.'nin evinde yapılan aramalarda, Fatma Ekinci'nin evinden çalınan yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyaları bulundu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının, Fatma Ekinci'nin kızı ile olan ilişkisinden dolayı kendisini aileye damat adayı olarak tanıttığı ve bu sayede eve rahatlıkla girip çıktığı öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Fatma Ekinci'nin (Fotoğrafta) (65) evinde boğazından kesilerek öldürüldüğü olayın şüphelisi Erdi B. (30) polis ekiplerince yakalandı. (DHA) KAN DONDURAN İTİRAF: "NAMAZ VAKTİNİ BEKLEDİM" Sorgusunda suçunu itiraf eden Erdi B., planlı bir cinayet işlediğini soğukkanlılıkla anlattı. Katil zanlısı Erdi B., "Nihat Ekici'nin cuma namazına gideceğini biliyordum, altınların nerede saklandığından haberdardım" ifadelerini kullandı. Cinayetin ardından izini kaybettirmeye çalıştığını belirten zanlı, üzerinde kan bulunan kıyafetler ile olayda kullandığı bıçağı farklı mahallelerdeki çöp konteynerlerine attığını sözleriyle aktardı.