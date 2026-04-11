Gemlik'te kan donduran cinayet! Cuma namazı vakti altın için cana kıydı
Bursa’nın Gemlik ilçesinde vicdanları sızlatan bir cinayet meydana geldi. Cuma namazı vaktini fırsat bilen gözü dönmüş zanlı, 65 yaşındaki Fatma Ekinci’yi evinde boğazını keserek vahşice katletti. Ailenin yakından tanıdığı ve güvendiği bilgisayar tamircisi Erdi B.’nin, talihsiz kadını ziynet eşyaları için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan zanlının evinde çalınan altınlar ele geçirilirken, olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.
Olay, dün Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşandı.
NAMAZ DÖNÜŞÜ KORKUNÇ MANZARA
69 yaşındaki Nihat Ekinci, cuma namazını kılmak amacıyla evden ayrıldı. İbadetini tamamlayıp eve dönen acılı eş, kapıyı açtığında hayatının en büyük şokunu yaşadı.
Eşi Fatma Ekinci'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatar halde bulan yaşlı adam, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 çocuk annesi talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.