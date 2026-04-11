CANLI YAYIN

Gemlik'te kan donduran cinayet! Cuma namazı vakti altın için cana kıydı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bursa’nın Gemlik ilçesinde vicdanları sızlatan bir cinayet meydana geldi. Cuma namazı vaktini fırsat bilen gözü dönmüş zanlı, 65 yaşındaki Fatma Ekinci’yi evinde boğazını keserek vahşice katletti. Ailenin yakından tanıdığı ve güvendiği bilgisayar tamircisi Erdi B.’nin, talihsiz kadını ziynet eşyaları için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan zanlının evinde çalınan altınlar ele geçirilirken, olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Olay, dün Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşandı.

NAMAZ DÖNÜŞÜ KORKUNÇ MANZARA

69 yaşındaki Nihat Ekinci, cuma namazını kılmak amacıyla evden ayrıldı. İbadetini tamamlayıp eve dönen acılı eş, kapıyı açtığında hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Eşi Fatma Ekinci'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatar halde bulan yaşlı adam, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 çocuk annesi talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜVENLİK KAMERALARI KATİLİ ELE VERDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vahşi cinayetin ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, olay saatinde binaya giriş-çıkış yapan kişinin, ailenin yakından tanıdığı ve ilçede bilgisayar tamirciliği yapan Erdi B. olduğu saptandı.

ÇALDIĞI ALTINLARLA EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, kimliği belirlenen şüphelinin ikametine gece saatlerinde operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan Erdi B.'nin evinde yapılan aramalarda, Fatma Ekinci'nin evinden çalınan yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyaları bulundu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının, Fatma Ekinci'nin kızı ile olan ilişkisinden dolayı kendisini aileye damat adayı olarak tanıttığı ve bu sayede eve rahatlıkla girip çıktığı öğrenildi.

KAN DONDURAN İTİRAF: "NAMAZ VAKTİNİ BEKLEDİM"

Sorgusunda suçunu itiraf eden Erdi B., planlı bir cinayet işlediğini soğukkanlılıkla anlattı. Katil zanlısı Erdi B., "Nihat Ekici'nin cuma namazına gideceğini biliyordum, altınların nerede saklandığından haberdardım" ifadelerini kullandı.

Cinayetin ardından izini kaybettirmeye çalıştığını belirten zanlı, üzerinde kan bulunan kıyafetler ile olayda kullandığı bıçağı farklı mahallelerdeki çöp konteynerlerine attığını sözleriyle aktardı.

ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Zanlı Erdi B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri, zanlının yer göstermesiyle çöpe atılan kanlı kıyafetleri ve cinayet aleti olan bıçağı bularak delil olarak dosyaya ekledi.

Gemlik'i yasa boğan olayda, güvenini kazandığı bir kişi tarafından hayattan koparılan Fatma Ekinci, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanmayı bekliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın