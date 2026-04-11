Denizli'de 30 milyon liralık sarma sigara tırın dorsesinden çıktı

Denizli'de talibe alındıktan sonra durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramalarda 30 milyon TL değerinde sarma sigara ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Yapılan çalışmalar kapsamında takibe alınan tır Ankara karayolu üzerinde durduruldu. Durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri 30 milyon TL olan 5 milyon 600 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Yakalana şüpheli gözaltına alındı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.