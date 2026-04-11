Çorum’da bahar yerine kış: Kar 45 santimetreyi aştı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Çorum’un İskilip ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve sabaha kadar süren yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreyi aştı. Köy yollarında ulaşım yer yer aksarken, yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
İskilip ilçesine bağlı Sorkun, Karmış ve Koçcağız başta olmak üzere yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığı 45 santimetreyi geçti.
Bazı noktalarda daha yüksek ölçümler kaydedildi. Nisan ayında görülen yağış, bölgede günlük yaşamı etkiledi.
Köy yollarında yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçe genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken; yetkililer, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.