Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da bahar yerine kış: Kar 45 santimetreyi aştı

Çorum’da bahar yerine kış: Kar 45 santimetreyi aştı

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 17:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Çorum’un İskilip ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve sabaha kadar süren yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreyi aştı. Köy yollarında ulaşım yer yer aksarken, yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.