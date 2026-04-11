Başsavcılıktan uyarı: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa geçit yok

Başsavcı Dönmez, "Karaborsacılığa yönelik Ticaret Bakanlığımız yaptığı çalışmaları paylaşıyor. Bu kararların içerisindeki hususlar bizim de dikkatimizi çekti. Doğrudan yapılan şikâyetler, sosyal medyadaki mağduriyet iddiaları, CİMER şikâyetleriyle soruşturmalar başlatmıştık. Sadece idari değil adli soruşturma da var" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Sabah'ın haberine göre, suç örgütlerinden uyuşturucu operasyonlarına, yasadışı bahisten belediye yolsuzluk dosyalarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda buldu. Dönmez, açıklamasında özellikle temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa dikkat çekerek operasyon uyarısında bulundu.

Dönmez. gelen şikayetlerin dikkate alındığını belirterek "Özellikle temel gıda ürünler. 'Tarlada 5 lira markette 400 lira nasıl satılıyor' şeklinde toplumsal sorgulamalar bizim de dikkatimizi çekmektedir. Ticari hayatı da olumsuz yönde etkilemeden hukuka uygun bir şekilde olağandışı fiyat hareketliliğinin suça vücut verip vermediğini incelemeye aldık. Özellikle dikkat ettiğimiz husus olağandışı fiyat artışına neden olan hareketler. Tarladan hale, halden markete kadar ulaşan kesimdeki tüm aşamaları inceliyoruz. Amacımız ticareti bozmak değil, Ticaret Bakanlığı'nın verilerini de takip edeceğiz. Tespitlerimiz yapıldıktan sonra şüphelilerin isimlerini operasyonlarla birlikte duyuracağız" ifadesini kullandı.

YASADIŞI BAHİS VE ŞİKE SORUŞTURMASI

Futbolda bahis ve şike soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 129 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını ve 56 şüpheli hakkında dava açıldığını ve dosyalarda tutuklu kalmadığını belirten Dönmez, "Futbolda bahis algısını değiştirelim, sadece futbolda değil tüm spor dallarına bakıyoruz, basket de var voleybol da var" dedi. Dönmez, yasadışı bahsin kökünü kurutmaya yönelik de uluslararası boyutta çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Dönmez ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili şimdiye kadar 255 kişinin uyuşturucu testine tabi tutulduğu, 219'unun sonuçlandığını ve bunlardan 169'unun uyuşturucu madde kullanımının pozitif, sonuç verdiği açıklandı. Dönmez, dosya kapsamında 32 şüphelinin tutuklu bulunduğunu ve son iki ayda düzenlenen operasyonlarda 'torbacı' olarak adlandırılan 400 şüphelinin de tutuklandığını duyurdu.

"ASIL AMACIMIZ DAHA ÜSTLERE ULAŞMAK"

Konuyla bağlantılı olarak yeni operasyonların olacağına da değinen Dönmez "Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Ülkeye getiren, organize eden kişilere ulaşmak" dedi. Büyükçekmece, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında sona gelindiğini belirten Başsavcı, iddianamelerin yazım aşamasında olduğunu ve iki hafta gibi bir süre sonunda bitmesi planladığını söyledi.