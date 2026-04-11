Ankara’da kimya fabrikasında korkutan yangın! 35 kişi tahliye edildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, bölgede büyük paniğe yol açtı. Sincan Alcı OSB Mahallesi 2000'inci Cadde üzerinde meydana gelen olayda, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sincan Alcı OSB Mahallesi 2000'inci Cadde'de faaliyet gösteren medikal malzeme üretilen fabrikada saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmından yükselen alevleri fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine içeride bulunan 35 kişi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.