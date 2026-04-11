CANLI YAYIN

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Ev arkadaşını bıçakladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aynı evde yaşayan iki arkadaş arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, birlikte yaşayan M.T. ile C.O. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.T. arkadaşı C.O.'yu bıçakladı.

ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. C.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayın şüphelisi M.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın