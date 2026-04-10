Şanlıurfa'da başına tuğla düşen işçi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da inşaatta çalışırken başına tuğla düşen Ali M. (58), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Aşık Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Ali M., 3'üncü katta duvar ördüğü sırada başına tuğla düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.