Polis haftası 2026 ne zaman, hangi gün? 181. yıla özel etkinlikler ve mesajlar
Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlanan Polis Haftası, 2026 yılında 6–12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde düzenlenen törenler, spor etkinlikleri, okul ziyaretleri ve kortej yürüyüşleriyle polislerin fedakarlığı ve toplum güvenliğindeki rolü bir kez daha hatırlatılıyor.
POLİS HAFTASI 2026 NE ZAMAN KUTLANIYOR?
Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev yapan emniyet mensuplarının onurlandırıldığı Polis Haftası, her yıl büyük bir gurur ve minnet duygusuyla kutlanıyor. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845, bu haftanın en önemli günü olarak kabul ediliyor.
Her yıl 10 Nisan'ı kapsayan hafta Polis Haftası olarak kutlanırken, 2026 yılında bu özel hafta 6 Nisan Pazartesi günü başlayıp 12 Nisan Pazar günü sona eriyor.
2026 Polis Haftası takvimi
|Etkinlik
|Tarih
|Polis Haftası başlangıcı
|6 Nisan 2026
|Ana kutlama günü
|10 Nisan 2026
|Polis Haftası bitişi
|12 Nisan 2026
POLİS HAFTASI NEDEN KUTLANIYOR?
Polis Haftası yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda emniyet teşkilatının toplum için yürüttüğü önemli görevlerin hatırlatıldığı bir farkındalık haftası olarak görülüyor. Bu hafta boyunca
- Polis teşkilatının köklü tarihi anlatılıyor.
- Emniyet mensuplarının fedakarlıkları anılıyor.
- Gençlere güvenlik ve trafik bilinci kazandırılıyor.
- Polis ile toplum arasındaki bağ güçlendiriliyor.