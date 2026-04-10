Niğde Valiliği’nden zehirlenen köpek iddiasına ilişkin açıklama

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine Valilik harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sorumluların tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Niğde Valiliği, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Sosyal medya ve yerel basında yer alan haberlerin ardından ilgili kurumların derhal inceleme başlattığı duyuruldu.

İDDİALARLA İLGİLİ TİTİZ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların araştırılması amacıyla Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahada titizlikle çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında hayvanlara işkence edilmesi ve zalimce muamelede bulunulmasının suç teşkil ettiği vurgulanarak, iddiaların doğrulanması ve sorumluların tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca Niğde merkez ve Bor ilçesinde bulunan sokak hayvanı bakımevleri ile doğal yaşam alanlarında sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesine yönelik hizmetlerin, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.