Küçükçekmece'de otelde yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı bir otelde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı ve terası sardı. Otelde kalanlar hızla tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, teras ve çatının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otelde konaklayan müşteriler ve personel tahliye edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi, itfaiye ekiplerince yangın merdiveni sepetiyle kurtarıldı.

Daha sonra 2 kişi, ambulansta tedavi edildi. Ekipler, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye personelinin yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangın, bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.