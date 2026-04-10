Kırklareli’nde feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kırklareli’nin Vize ilçesinde Işıklı Kavşak yakınlarında iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kazada Emine K.’nin (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.
Kaza, öğleden sonra Vize'nin Işıklı Kavşak yakınlarında meydana geldi.
M.K.'nin kullandığı 59 ANZ 230 plakalı otomobil ile M.B.K. yönetimindeki 01 CVK 04 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Emine K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 4 kişi Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.