Kadıköy’e dev mühür! Rıhtım Camii için tarihi adım: İşte o muazzam proje

İstanbul Kadıköy'de inşa edilecek 20 bin kişilik Kadıköy Rıhtım Camii için çalışmalarda sona gelindi. Projenin fotoğraflarına ulaşılırken Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya ve derneğin sekreteri İsrafil Kömürcü, süreçle ilgili bilgi verdi.

Kaya, "Kadıköy kara, deniz ve raylı ulaşımın birleşim noktası. Gündüz nüfusunun 1.5- 2 milyona kadar çıktığı bir alan. İnsanlar acaba otopark ne olacak diye soruyor. Hiç endişe etmesinler. Burada 1250 araçlık bir otopark inşa edilecek" dedi. Kaya, "Bunun 950'ye yakını kapalı otopark, kalan 300 araçlık olan da açık otopark olacak" ifadelerine yer verdi.

İsrafil Kömürcü ise "Caminin projelendirilmesi büyük oranda tamamlandı. Şu anda zeminle ilgili çalışmalar yapılıyor. Hem denizden hem de karadan sondajla zemini sağlamlaştırıyoruz. En ileri teknolojiyle 100 yıllarca yaşayacak bir eser ortaya konulması için gerekli altyapı çalışmaları ve teknik çalışmalar yapılıyor. Bitiminde temel atmaya geçeceğiz" dedi.