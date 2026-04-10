Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’de feci kaza! Öğretmen servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Gümüşhane’de feci kaza! Öğretmen servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 22:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde akşam saatlerinde adeta can pazarı yaşandı. Yeniyol 75’inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan servis minibüsü ile karşı yönden gelen bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Katliam gibi kazada 47 yaşındaki Ulviya Çoban hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.