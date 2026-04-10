Gümüşhane’de feci kaza! Öğretmen servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde akşam saatlerinde adeta can pazarı yaşandı. Yeniyol 75’inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan servis minibüsü ile karşı yönden gelen bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Katliam gibi kazada 47 yaşındaki Ulviya Çoban hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan kara yolu Balkaya köyü mevkisinde meydana geldi.
Yeniyol 75'inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki 29 M 0295 plakalı servis minibüsü, karşı yönden ilçe merkezine seyreden Nafiz A.'nın kulandığı 24 UA 043 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Ulviya Çoban'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.