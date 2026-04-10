Gaziantep’te nefes kesen rehine operasyonu! Cezaevi firarisi dehşet saçtı
Gaziantep’te açık cezaevinden izinli çıkan ancak geri dönmeyerek firar eden 49 yaşındaki Latif U., polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında adeta cinnet getirdi. Yakalanacağını anlayınca sevgilisi, eniştesi ve iki yeğenini silah zoruyla rehin alan gözü dönmüş şahıs, polislere ateş açıp sevgilisini ayağından yaraladıktan sonra bir iş merkezine kaçtı. Burada da başka bir kişiyi rehin alarak direnmeye devam eden saldırgan, özel harekat polislerinin kuşatması ve uzman psikoloğun saatler süren ikna çabaları sonucu silahını bırakarak teslim oldu.
Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Bostancı Cami Sokak üzerinde meydana geldi.
CEZAEVİNDEN ÇIKTI BİR DAHA DÖNMEDİ
Hakkındaki 3 ayrı hapis cezasının infazı için açık cezaevinde bulunan Latif U., aldığı iznin ardından süresi dolmasına rağmen birliğine teslim olmadı.
Firari şahsın peşine düşen polis ekipleri, titiz bir teknik takibin ardından Latif U.'nun saklandığı adresi tespit etti. Ancak operasyon için düğmeye basan emniyet güçleri, karşılarında her şeyi göze almış bir saldırgan buldu.
POLİSİ GÖRÜNCE DEHŞET SAÇTI: SEVGİLİSİNİ AYAĞINDAN VURDU
Emniyet birimlerinin kapıya dayanmasıyla panikleyen Latif U., evde bulunan sevgilisi Gülbahar Ç., eniştesi ve iki yeğenini silah tehdidiyle rehin aldı.