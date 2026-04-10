Gaziantep’te nefes kesen rehine operasyonu! Cezaevi firarisi dehşet saçtı

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 18:27 Son Güncelleme: 10 Nisan 2026 18:46 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Gaziantep’te açık cezaevinden izinli çıkan ancak geri dönmeyerek firar eden 49 yaşındaki Latif U., polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında adeta cinnet getirdi. Yakalanacağını anlayınca sevgilisi, eniştesi ve iki yeğenini silah zoruyla rehin alan gözü dönmüş şahıs, polislere ateş açıp sevgilisini ayağından yaraladıktan sonra bir iş merkezine kaçtı. Burada da başka bir kişiyi rehin alarak direnmeye devam eden saldırgan, özel harekat polislerinin kuşatması ve uzman psikoloğun saatler süren ikna çabaları sonucu silahını bırakarak teslim oldu.