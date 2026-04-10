Bitlis'te 84 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Bitlis ve çevresinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 84 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.