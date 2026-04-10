Balıkesir merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu: 7 tutuklama

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 18:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Balıkesir merkezli 3 ilde rüşvet ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’si tutuklanırken, biri serbest bırakıldı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal ve evraka el konuldu.