Nisan yağmuru saça ve cilde iyi gelir mi? Faydaları neler?

Doğanın uyanışına eşlik eden bahar ayları, beraberinde sadece çiçekleri değil, asırlardır süregelen "şifa" dolu bir geleneği de getiriyor. Anadolu topraklarında Selçuklu döneminden bu yana büyük bir özenle yaşatılan nisan yağmuru toplama geleneği, günümüzde de modern hayatın stresinden kaçıp doğal çözümler arayanların odağında. Peki, gökten düşen her damlanın bereket sayıldığı bu dönem ne zaman başlar? Bu suların saçtan cilde, ruhsal dinginlikten bedensel sağlığa kadar uzanan hikmetleri nelerdir?

İşte kadim kültürümüzün saklı hazinesi Nisan yağmurları hakkında merak edilen tüm detaylar.

TAKVİMLERİN İŞARETİ: NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?

Halk arasında "yağar ay" olarak da adlandırılan bu dönem, modern takvim ile Rumi takvimin kesiştiği özel bir zaman dilimini kapsar. Bilinenin aksine Nisan ayının tamamı bu "şifalı" suyun toplandığı vakit değildir.

Geleneksel verilere göre Nisan yağmurları, 13 Nisan tarihinde başlar ve 12 Mayıs tarihine kadar devam eder. Bu bir aylık süreçte gökyüzünden süzülen damlalar, en saf ve mineralli haliyle kabul edilir. Özellikle kırsal bölgelerde evlerin balkonlarına, geniş teraslara veya bahçelerin orta yerine bırakılan temiz kaplar, bu göksel iksiri biriktirmek için kullanılır.

Nisan yağmuru toplama geleneği, yüzyıllardır Anadolu kültürünün bir parçası olmayı sürdürüyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

SELÇUKLU'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR MİRAS

Nisan yağmurlarına verilen değer, sadece bir inanıştan ibaret değil; köklü bir devlet geleneğine dayanıyor. Konya'da Selçuklu payitahtı döneminde, bu yağmurların toplandığı ve özel kaplarda muhafaza edilerek hastalara şifa niyetine dağıtıldığı biliniyor. Günümüzde Mevlana Müzesi'nde sergilenen devasa "Nisan Tası", bu geleneğin ne denli ihtişamlı ve önemli olduğunun en somut kanıtıdır.

O dönemde devlet erkanı ve halk, baharın bu ilk yağmurlarıyla yıkanmayı veya bu suları içmeyi bir arınma ritüeli olarak görürdü.