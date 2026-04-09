Komedyen Tuba Ulu Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltında
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde "Kanuni Sultan Süleyman"a yönelik hakaret içeren sözlerinin ardından, tarihi milli manevi değerlerimize hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayımlayan ve bu sözlerle tarihi, milli, manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen şüpheli Tuba Ulu hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.