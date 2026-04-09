Kayseri'de korkutan kaza! Otomobil temizlik deposuna daldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yağmurlu havada kontrolden çıkan otomobil, temizlik malzemelerinin bulunduğu depoya çarptı. Kazada depo duvarı yıkılırken araçta maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Tarım Carım Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, D.Y. yönetimindeki 38 AT 476 plakalı otomobille yağışlı havada kontrolden çıkarak parka girdi.

DEPO DUVARI YIKILDI

Parkta bulunan içerisinde temizlik malzemelerinin bulunduğu depoya çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken, depo duvarı yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.