Kars'ta kara kış geri döndü: Sokaklar beyaz örtüyle kaplandı

Bahar mevsiminin gelmesine rağmen Kars'ta etkili olan ani kar yağışı şaşırttı. Gece yarısı başlayan ve kısa sürede bastıran yoğun kar yağışı, sadece 5 dakika içinde cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından gelen yağışı adeta kışı yeniden getirdi.