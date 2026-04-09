Kağıthane'deki korkunç kaza saat 23.30 sıralarında TEM Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen 34 HGY 720 ve 34 BEU 912 plakalı iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobillerden biri bariyerlere vurdu. O anda karşı yönde ilerleyen bir minibüs sürücüsü ise kopan parçalardan kurtulmak için manevra yapınca bariyerlerin üzerine çıktı.