İsrail’in idam kararı 81 ilde protesto edilecek: Türkiye tek yürek

Filistin’e Destek Platformu, İsrail’in Filistinli mahkûmlar hakkında aldığı idam kararlarına karşı Türkiye genelinde harekete geçiyor. 10 Nisan Cuma günü, 81 ilde eş zamanlı basın açıklamalarıyla söz konusu hukuksuz kararlar protesto edilecek.

İsrail yargısının Filistinlilere yönelik idam kararları, Türkiye genelinde geniş bir tepkiye neden oldu. Filistin'e Destek Platformu ile 20 STK bu kararlara karşı toplumsal duyarlılığı ortaya koymak ve uluslararası kamuoyuna güçlü bir mesaj vermek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyeceğini duyurdu.

81 İLDE EŞ ZAMANLI TEPKİ

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek 9'lu koordinasyonla basın açıklamalarıyla İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarına karşı güçlü bir duruş sergilenecek. Platform, bu ortak sesin, Filistin halkının yalnız olmadığını göstereceğini ve Türkiye'nin bu kararları kesin bir şekilde reddettiğini dünya kamuoyuna ilan edeceğini vurguladı.