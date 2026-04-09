FETÖ'nün Manisa'daki yapılanmasına darbe! Çok sayıda tutuklama var

FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada, örgütün 'sözde il imamı, bölge, eğitim yapılanması, kadın yapılanması, mali yapılanma sorumlularının da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hazırlıklarını tamamlanmasının ardından 3 Nisan'da özel harekat polisleri, helikopter ve dron desteğiyle, onlarca polisin katılımıyla operasyona düzenlendi.



22 MİLYON 500 BİN TL'LİK VARLIĞA EL KONULDU

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 44'ü gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerindeki aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman ve kitap, dijital materyal, örgüte ait olduğu değerlendirilen güncel kur değeri yaklaşık 22 milyon 500 bin TL olan Türk lirası, altın, avro ve dolara el geçirildi.