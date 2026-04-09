Edirne’de lunapark faciası! Genç adamın dehşet anları kamerada

Edirne'de bir lunaparkta meydana gelen kazada, eğlence aracından düşen 29 yaşındaki Sedat Çoktaş yaşamını yitirdi. Türkiye'yi sarsan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, facia ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi İki Köprü Arası Caddesi'nde bulunan bir lunaparkta yaşanan olayda, eğlence aracına binen Sedat Çoktaş tutunduğu panelin kırılmasıyla dengesini kaybederek yere savruldu. Ağır yaralanan genç adam, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Çoktaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.