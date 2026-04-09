Çocuk suçlarını önlemede usta-çırak modeli: MEB devrede

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre MESEM'in faaliyetlerini anlatan Kaygusuz, 2025'te 10 okulda pilot olarak uygulamaya başladıkları "Okul Aidiyetinin Güçlendirilmesi, Güçlü Nesil, Güçlü Gelecek Projesi "ni 36 ilde pilot uygulama olarak devam ettirdiklerini belirtti. Salih Kaygusuz, "Önümüzdeki sene suça sürüklenme ihtimali yüksek sosyal çevreye sahip, özellikle MESEM öğrencilerimizle ilgili rehberlik ve destek programı hazırlıyoruz." dedi.

REHBERLİK DERSLERİ ARTIRILACAK

Kaygusuz ayrıca "Bu programda usta-çırak ilişkisini öğrencilerimizle yürüteceğimiz yani rehberlik faaliyetlerinde koordinatör öğretmenimizin rehberliğinde, usta öğretici veya işletmede, staj yaptığı işletmedeki ustasının da işin içerisinde olduğu bir rehberlik sistemini planlıyoruz. Önümüzdeki sene usta-çırak ilişkisi bağlamında staj yapan öğrencilerimizi özellikle ustalarıyla beraber ve öğretmenleriyle beraber rehberlik faaliyetlerini uygulayacağımız, takip edeceğimiz bir programı uygulamaya koyacağız. Ayrıca, MESEM programına rehberlikle alakalı ders saatlerimizi artırmayla ilgili de bir çalışmamız, planlamamız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

DEVAMSIZLIK AZALDI

Okullarda yürüttükleri bağımlılıkla mücadele konusunda ciddi sonuçlara ulaştıklarını kaydeden Kaygusuz, "Pilot çalışma sonucunda devamsızlıkta yüzde 30 azalma, disiplin sorunlarında yüzde 30 ve 40 arası ve tütün kullanımında yüzde 45 azalma yaşandı. Teknoloji bağımlılığında konusunda da yüzde 20 gibi bir düşüş olduğunu gördük" diye konuştu.