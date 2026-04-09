Bayburt’ta eğlence organizasyonlarında havaya ateş açanlara operasyon düzenlendi

Bayburt’ta düğün, asker uğurlaması ve benzeri eğlence organizasyonlarında meskûn mahalde havaya ateş açtığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eğlence organizasyonlarında havaya ateş açan kişilere operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 400 fişek ve 10 şarjör ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından adli tahkikat başlatıldı. Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, toplum huzurunu bozan bu tür eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.