161 bin euroluk altın komşuya takıldı: Sınır kapısında kaçak altınlara el konuldu

Türkiye'den çıkış yapıp Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda denetlenen yolcu otobüsü ile otomobilde, toplam değeri yaklaşık 161 bin euro'yu aşan beyan edilmemiş altın külçeleri ve mücevherler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hollanda'ya gitmek üzere Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan gümrüğüne gelen yabancı plakalı otomobil, risk analizi sonrası detaylı aramaya alındı.

ARAÇTAN ALTIN KÜLÇELERİ ÇIKTI

Hollanda vatandaşı S.D.'nin kullandığı araçta yapılan kontrollerde, sürücünün çantasında kırmızı kumaş torbalar içerisinde gizlenmiş halde 400 gram 24 ayar altın külçesi ile 320 gram 22 ayar altın bilezik bulundu. Ele geçirilen altınların toplam değerinin yaklaşık 100 bin euro olduğu bildirildi. Olaya ilişkin Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatılırken, 33 yaşındaki kadın hakkında adli işlem yapıldığı ve 3 bin euro nakit teminat uygulandığı öğrenildi.

OTOBÜS YOLCULARINDAN DA ALTIN ÇIKTI



Türkiye'den Romanya'ya giden yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde de, Romanya vatandaşı bir kadın ve bir erkeğin üzerlerinde beyan edilmemiş altın takılar bulundu. Yapılan aramalarda kadının cebinde 256 gram ağırlığında ve 30 bin 360 euro değerinde 25 altın bilezik, erkeğin üzerinde ise toplam 261 gram ağırlığında ve 31 bin 130 euro değerinde yüzük, küpe, kolye ve benzeri takılar ele geçirildi. Ele geçirilen altınların toplam ağırlığının 830 gramı aştığı belirtildi.

BEYAN EDİLMEYEN ALTINLARA EL KONULDU



Yetkililer, her iki olayda da beyan edilmeyen altınlara el konulduğunu bildirirken, şüpheliler hakkında gümrük mevzuatı kapsamında idari işlem başlatıldığını kaydetti.