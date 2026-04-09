100 yıllık sır çözüldü: Kayıp el yazması internet ilanında ortaya çıktı!

Yüzyıllardır kayıp olduğu düşünülen tarihi el yazması, internet satış ilanı sayesinde yeniden gün yüzüne çıktı. İNTERNETTE SATIŞ İLANI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ Ulusal Polis Birimi'nin Kültürel Miras ekibi, kültürel eserlerin çevrim içi satışlarını düzenli olarak takip ediyor. Bu incelemeler sırasında 17. yüzyıla ait bir kadife loncası el yazmasının 71 bin 900 euro fiyatla satışa sunulduğu ilan dikkat çekti. Polis ekipleri belgeyi incelemek için harekete geçti. Yapılan araştırmada el yazmasının Valencia'daki Silk Koleji arşivinden 1907 ile 1909 yılları arasında kaybolduğu tespit edildi. Resmi kayıtlarda eserin satıldığına ya da devredildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmadı. Satıcı ise ifadesinde, belgenin geçmişine dair detaylı bilgiye sahip olmadığını söyledi. Eseri babasının 1970'li yıllarda edindiğini belirten satıcı, kayıp arşiv belgeleri arasında yer aldığını bilmediğini ifade etti.