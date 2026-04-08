Veli dersi bastı! Sebebi 'pes artık' dedirtti

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Samsun’un İlkadım ilçesinde bir velinin ders sırasında öğretmeni tehdit edip, hakarette bulunduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 6 Nisan saat 09.00 sıralarında okula giden Kardelen K., ders işlendiği sırada çocuğunun öğretmeni S.Y.Ş.'nin olduğu sınıfa girip, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

VELİDEN DERS SIRASINDA ÖĞRETMENE TEHDİT VE HAKARET ANLARI KAMERADA

Okul personeli ve diğer öğretmenler, Kardelen K.'ye engel olmaya çalıştı. O anları S.Y.Ş., cep telefonuyla kaydetti. Kardelen K.'nin görüntülerde, "Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Ben bağıracağım, okulu ayağa kaldıracağım. Sizin öğrencileriniz beni ilgilendirmiyor" dediği görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Öğretmen S.Y.Ş., olayın ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan Kardelen K., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

