Uzayda duygusal anlar: NASA astronotu ölen eşinin adını Ay’daki kratere verdi

Ay’ın arka yüzüne geçtikleri anda Dünya ile tüm bağlantıyı kaybeden Artemis II astronotları, 40 dakikalık mutlak sessizliğin ardından yeniden konuştu. İlk mesajlarında iki Ay kraterine isim vermek istediklerini söyleyen ekip, komutan Reid Wiseman’ın hayatını kaybeden eşi Carroll Wiseman’ı da unutmadı.

Artemis II görevinde Ay'ın arka tarafına geçen dört astronot, Dünya ile tüm iletişimin kesildiği yaklaşık 40 dakikalık kritik süreci başarıyla tamamladı. Sessizlik sona erdiğinde görev kontrol merkezine iletilen ilk mesaj yalnızca teknik verilerden ibaret değildi. Mürettebat, Ay'daki iki krateri isimlendirme isteğiyle hem görevin bilimsel yönünü hem de insani tarafını ortaya koydu.

Ay'ın arka yüzünde yaşanan 40 dakikalık sessizlikten sonra gelen ilk mesaj duygusal anlara sahne oldu.

AY'IN ARKASINDA 40 DAKİKALIK SESSİZLİK

NASA'nın Artemis II görevi, yarım yüzyılı aşkın süredir insanlı uzay uçuşlarında görülmeyen bir anı yeniden yaşattı. Astronotlar Ay'ın arka tarafına geçtiklerinde Dünya ile tüm radyo iletişimi kesildi. Bu bölge, Ay'ın kütlesi nedeniyle sinyallerin Dünya'ya ulaşamadığı bir alan olarak biliniyor. Bu nedenle görev kontrol merkezi yaklaşık 40 dakika boyunca mürettebattan hiçbir veri alamadı.

Sessizlik sona erdiğinde kapsülden gelen ilk sözler teknik bir rapordan çok daha fazlasını içeriyordu. Kanadalı astronot Jeremy Hansen, Houston'daki görev kontrol merkezine iki krater için isim önerisinde bulunmak istediklerini söyledi.

Reid Wiseman'ın hayatını kaybeden eşi Carroll'un adı Ay'daki bir kratere verilmek istendi.

BİR KRATERİN ADI "CARROL" OLSUN

Astronotların önerdiği krater isimlerinden biri, Artemis II komutanı Reid Wiseman'ın 2020 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden eşi Carroll Wiseman'a ithaf edildi. Hansen mesajında şu sözleri kullandı:

"Sevdiğimiz birini kaybettik. Adı Carroll'du. Reid'in eşi, Katey ve Ellie'nin annesiydi. Ay'da gördüğümüz parlak bir krater var. Ona Carroll adını vermek istiyoruz."

Astronotun sözleri, Houston'daki kontrol merkezinde duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Ekip ayrıca bir başka krater için "Integrity" ismini önerdi.

Dünya ile bağlantının kesildiği 40 dakikanın ardından kapsülden gelen mesaj herkesi duygulandırdı.

DÜNYA İLE YENİNDEN BAĞLANTI: "HER ZAMAN DÜNYA'YI SEÇECEĞİZ"

İletişim yeniden kurulduğunda konuşan bir diğer isim Christina Koch oldu. Koch, Dünya'dan gelen sesleri duymanın kendileri için çok özel bir an olduğunu söyledi. Pencereden gördüğü kıtalara bakarak insanların başlarını kaldırıp Ay'a bakmalarını istedi. Astronot Koch mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gezegenimizi terk etmedik. Aksine onu seçtik. Her zaman Dünya'yı seçeceğiz, her zaman birbirimizi seçeceğiz."

YENİ BİR MESAFE REKORU KIRILDI

Artemis II ekibi görev sırasında 406 bin kilometre uzaklığa ulaştı. Böylece Apollo görevlerinden bu yana insanlı uçuşlarda ulaşılan en uzak mesafe rekoru kırılmış oldu. Astronotlar Ay yüzeyinin yaklaşık 66 bin kilometre üzerinden geçerek daha önce yalnızca robotik araçların gözlemlediği detayları yakından inceleme fırsatı buldu.

Dünya'dan en uzak mesafe406.000 km
Ay yüzeyinden yükseklik66.000 km
İletişim kesintisi süresi40 dakika
Mürettebat sayısı

4 astronot

40 bin kilometre hızla atmosfere girecek kapsül görevdeki en riskli aşamaya hazırlanıyor.

GÖREVDE SIRADAKİ AŞAMA: DÜNYA'YA DÖNÜŞ

Artemis II kapsülü artık Ay'ın çekim alanından çıkarak Dünya'ya dönüş yoluna girdi. Görevin son aşaması da en kritik bölümlerden biri olacak. NASA'nın planına göre kapsül:

  • Cuma günü atmosfere girecek.
  • Yaklaşık 40 bin km/saat hızla Dünya'ya yaklaşacak.
  • Büyük Okyanus'a iniş yapacak.
