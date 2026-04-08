Uzayda duygusal anlar: NASA astronotu ölen eşinin adını Ay’daki kratere verdi

Artemis II görevinde Ay'ın arka tarafına geçen dört astronot, Dünya ile tüm iletişimin kesildiği yaklaşık 40 dakikalık kritik süreci başarıyla tamamladı. Sessizlik sona erdiğinde görev kontrol merkezine iletilen ilk mesaj yalnızca teknik verilerden ibaret değildi. Mürettebat, Ay'daki iki krateri isimlendirme isteğiyle hem görevin bilimsel yönünü hem de insani tarafını ortaya koydu.

AY'IN ARKASINDA 40 DAKİKALIK SESSİZLİK

NASA'nın Artemis II görevi, yarım yüzyılı aşkın süredir insanlı uzay uçuşlarında görülmeyen bir anı yeniden yaşattı. Astronotlar Ay'ın arka tarafına geçtiklerinde Dünya ile tüm radyo iletişimi kesildi. Bu bölge, Ay'ın kütlesi nedeniyle sinyallerin Dünya'ya ulaşamadığı bir alan olarak biliniyor. Bu nedenle görev kontrol merkezi yaklaşık 40 dakika boyunca mürettebattan hiçbir veri alamadı.

Sessizlik sona erdiğinde kapsülden gelen ilk sözler teknik bir rapordan çok daha fazlasını içeriyordu. Kanadalı astronot Jeremy Hansen, Houston'daki görev kontrol merkezine iki krater için isim önerisinde bulunmak istediklerini söyledi.