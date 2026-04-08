Uzayda duygusal anlar: NASA astronotu ölen eşinin adını Ay’daki kratere verdi
Ay’ın arka yüzüne geçtikleri anda Dünya ile tüm bağlantıyı kaybeden Artemis II astronotları, 40 dakikalık mutlak sessizliğin ardından yeniden konuştu. İlk mesajlarında iki Ay kraterine isim vermek istediklerini söyleyen ekip, komutan Reid Wiseman’ın hayatını kaybeden eşi Carroll Wiseman’ı da unutmadı.
Artemis II görevinde Ay'ın arka tarafına geçen dört astronot, Dünya ile tüm iletişimin kesildiği yaklaşık 40 dakikalık kritik süreci başarıyla tamamladı. Sessizlik sona erdiğinde görev kontrol merkezine iletilen ilk mesaj yalnızca teknik verilerden ibaret değildi. Mürettebat, Ay'daki iki krateri isimlendirme isteğiyle hem görevin bilimsel yönünü hem de insani tarafını ortaya koydu.
AY'IN ARKASINDA 40 DAKİKALIK SESSİZLİK
NASA'nın Artemis II görevi, yarım yüzyılı aşkın süredir insanlı uzay uçuşlarında görülmeyen bir anı yeniden yaşattı. Astronotlar Ay'ın arka tarafına geçtiklerinde Dünya ile tüm radyo iletişimi kesildi. Bu bölge, Ay'ın kütlesi nedeniyle sinyallerin Dünya'ya ulaşamadığı bir alan olarak biliniyor. Bu nedenle görev kontrol merkezi yaklaşık 40 dakika boyunca mürettebattan hiçbir veri alamadı.
Sessizlik sona erdiğinde kapsülden gelen ilk sözler teknik bir rapordan çok daha fazlasını içeriyordu. Kanadalı astronot Jeremy Hansen, Houston'daki görev kontrol merkezine iki krater için isim önerisinde bulunmak istediklerini söyledi.
BİR KRATERİN ADI "CARROL" OLSUN
Astronotların önerdiği krater isimlerinden biri, Artemis II komutanı Reid Wiseman'ın 2020 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden eşi Carroll Wiseman'a ithaf edildi. Hansen mesajında şu sözleri kullandı:
"Sevdiğimiz birini kaybettik. Adı Carroll'du. Reid'in eşi, Katey ve Ellie'nin annesiydi. Ay'da gördüğümüz parlak bir krater var. Ona Carroll adını vermek istiyoruz."
Astronotun sözleri, Houston'daki kontrol merkezinde duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Ekip ayrıca bir başka krater için "Integrity" ismini önerdi.