CANLI YAYIN

TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü İbrahim Mermer (27), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Mercimek Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhan yönüne giden M.A. idaresindeki 50 EL 400 plakalı TIR ile karşıdan gelen İbrahim Mermer idaresindeki 80 KF 537 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mermer, hayatını kaybetti. Mermer'in cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, TIR şoförü M.A. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın