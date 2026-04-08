CANLI YAYIN

Silahlı faaliyetlere katılan 4 DEAŞ’lı tutuklandı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 DEAŞ terör örgütü mensubu mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

4 ŞAHIS TUTUKLANDI

Yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları yönünde haklarında bilgiler bulunan 4 şahıs, 3 Nisan günü Erzin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildiler.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın