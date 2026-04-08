CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Polis haftası 2026 ne zaman, hangi gün? 181. yıla özel etkinlikler ve mesajlar

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlanan Polis Haftası, 2026 yılında 6–12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde düzenlenen törenler, spor etkinlikleri, okul ziyaretleri ve kortej yürüyüşleriyle polislerin fedakarlığı ve toplum güvenliğindeki rolü bir kez daha hatırlatılıyor.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla her yıl kutlanan Polis Haftası, 2026 yılında da Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle gündeme geldi. Emniyet mensuplarının toplum güvenliği için yürüttüğü özverili görevleri hatırlatan bu anlamlı hafta kapsamında törenlerden spor organizasyonlarına kadar birçok etkinlik düzenleniyor.

POLİS HAFTASI 2026 NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev yapan emniyet mensuplarının onurlandırıldığı Polis Haftası, her yıl büyük bir gurur ve minnet duygusuyla kutlanıyor. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845, bu haftanın en önemli günü olarak kabul ediliyor.

Her yıl 10 Nisan'ı kapsayan hafta Polis Haftası olarak kutlanırken, 2026 yılında bu özel hafta 6 Nisan Pazartesi günü başlayıp 12 Nisan Pazar günü sona eriyor.

2026 Polis Haftası takvimi

EtkinlikTarih
Polis Haftası başlangıcı6 Nisan 2026
Ana kutlama günü10 Nisan 2026
Polis Haftası bitişi12 Nisan 2026

POLİS HAFTASI NEDEN KUTLANIYOR?

Polis Haftası yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda emniyet teşkilatının toplum için yürüttüğü önemli görevlerin hatırlatıldığı bir farkındalık haftası olarak görülüyor. Bu hafta boyunca

  • Polis teşkilatının köklü tarihi anlatılıyor.
  • Emniyet mensuplarının fedakarlıkları anılıyor.
  • Gençlere güvenlik ve trafik bilinci kazandırılıyor.
  • Polis ile toplum arasındaki bağ güçlendiriliyor.

2026 POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELER?

2026 yılı kutlamaları yalnızca resmi törenlerle sınırlı kalmıyor. Türkiye genelinde birçok farklı etkinlik düzenleniyor.

Spor ve gençlik etkinlikleri

Polis Haftası kapsamında gençlere yönelik spor organizasyonları da gerçekleştiriliyor. "Sokaklar Bizim" adıyla düzenlenen 5'e 5 futbol turnuvası, 6–10 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda 81 ilde yapılan organizasyon, "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette" sloganıyla hayata geçiriliyor. Turnuva, 15 ile 18 yaş arasındaki gençleri sporla buluşturmayı amaçlıyor.

Resmi törenler ve sosyal etkinlikler

Polis Haftası boyunca birçok şehirde resmi programlar düzenleniyor. Öne çıkan etkinlikler şu şekilde:

  • Polis kortej yürüyüşleri
  • Cumhuriyet meydanlarında kutlama programları
  • İl emniyet müdürlüklerinin düzenlediği anma törenleri
  • Valilik ziyaretleri ve resmi kabul programları

Çocuklara yönelik trafik eğitimleri

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri de düzenleniyor. Bu etkinlikler arasında:

  • Trafik eğitim pistleri
  • Uygulamalı trafik kuralları eğitimi
  • Güvenli yaşam bilinci kazandıran etkinlikler

2026 POLİS HAFTASI MESAJLARI

Huzur ve güven için gece gündüz görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Görevlerini büyük bir sorumluluk ve cesaretle sürdüren polislerimize saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Milletimizin güvenliği için fedakarca görev yapan polislerimize teşekkür ediyoruz. Polis Haftanız kutlu olsun.

Cesaret ve kararlılıkla görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Halkın güvenliği ve toplum düzeni için büyük bir sorumluluk üstlenen tüm polislerimizin Polis Haftasını kutluyoruz.

Görev başında olan tüm kahraman polislerimize saygı ve minnetle. Polis Haftası kutlu olsun.

Gecesini gündüzüne katarak halkın güvenliği için çalışan polislerimizin emekleri her zaman takdire değerdir. Tüm polislerimizin Polis Haftasını kutluyoruz.

Emekleri ve cesaretleriyle toplumun huzurunu sağlayan polislerimizin haftası kutlu olsun.

Vatanın dört bir yanında görev yapan polislerimize teşekkür ediyoruz. Polis Haftası kutlu olsun.

Fedakarlığın ve sorumluluğun simgesi olan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Zor şartlar altında görev yapan, milletimizin güvenliği için büyük bir özveri gösteren tüm polislerimizin Polis Haftasını kutlar, görevlerinde başarılar dileriz.

Cesaret, sorumluluk ve fedakarlıkla görev yapan Türk polisinin 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz.

Görevlerini büyük bir sorumluluk ve cesaretle sürdüren polislerimize saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın