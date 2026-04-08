Mersin'de otomobil devrildi: 2 ölü 2 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde 01 SK 034 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti iki kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. F.K. (25) idaresindeki 01 SK 034 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atalar yolu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü F.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçtaki yaralılar E.K. (26), T.K. (29) ve F.A. (22) ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan E.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.