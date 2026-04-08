Mersin'de otomobil devrildi: 2 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 11:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde 01 SK 034 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti iki kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.