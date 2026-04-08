CANLI YAYIN

Lunaparkta kan donduran ölüm! Feci şekilde can verdi

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Lunaparkta kan donduran ölüm! Feci şekilde can verdi

Edirne’de lunaparkta eğlenmek isteyen gencin bindiği oyun aleti sonu oldu. “Sıfır yerçekimi” adlı oyun aletinden düşen genç hayatını kaybetti.

Edirne'de lunaparkta "sıfır yerçekimi" adlı oyun aletinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

İki Köprü Arası Caddesi'ndeki lunaparkta Sedat Ç'nin (29) oyun aletinden düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Ağır yaralanan Sedat Ç, ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sedat Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın ardından lunaparkta inceleme yaptı.

6 KİŞİ İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere 6 kişi polis merkezine götürüldü.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın