Kızların sevgili kavgasında bıçaklar konuştu! Annesine yanıtı şaşırttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde aynı kişiyle arkadaşlık yaptıkları iddiasıyla tartışan iki genç kızın buluşması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda her iki taraf da yaralanırken, şüphelilerden Cankız E. tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı erkekle arkadaşlık yaptığı öne sürülen ve bu nedenle kavga edip, birbirini bıçakla yaralayan kızlardan Cankız E. (19), tutuklandı. Olay, 6 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Aynı erkekle arkadaşlık yaptıkları öne sürülen Cankız E. ile Sinem Y. (17), konuşmak üzere buluştu. Burada çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kızlar birbirini yaraladı. Bacağından yaralanan Sinem Y. yakındaki bir iş yerine sığınırken, Cankız E. kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem Y. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı genç kız tedavi altına alındı. (Fotoğraf: DHA)

BAĞIRAN ANNESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı haber alıp hastaneye giden Birgül B., ambulansla getirilen kızı Sinem Y.'ye, "Kızım gitme dedim sana" diye bağırdı. Sinem Y. ise annesine, "Bağırma bana" diyerek tepki gösterdi. Hastanede tedavisi süren Sinem Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS BULUP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kaçan Cankız E. de yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulunarak, hastaneye götürüldü. Hafif yaralı olan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Cankız E.'nin ifadesinde, "Cadde üzerinde buluştuk. Önce o beni bıçakladı. Ben de o sırada elindeki bıçağı alıp, kendimi korumak için bıçakladım" dediği belirtildi. Cankız E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

