Kırşehir'de kayıp ihbarı: AFAD ve Jandarma seferber oldu

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 01:43

Kırşehir’in Mucur ilçesinde kayıp ihbarı yapılan R.D. için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. 6 arama kurtarma personeli ve 40 jandarma ile yürütülen çalışmalar kapsamında JASAT ekipleri Kızılırmak hattı ve çevresindeki kritik bölgelerde saha taraması yapıyor.