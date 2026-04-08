Gökyüzünde görsel şölen: Lyrid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

Gökyüzü meraklılarının her yıl heyecanla beklediği doğa olaylarından biri olan Lyrid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Binlerce yıldır gözlemlenen bu etkileyici gök olayı, 2026 yılında da bahar aylarına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Astronomi tutkunları ise şimdiden en net gözlem için tarih ve konum araştırmalarına yoğunlaşmış durumda.

İşte 2026 Lyrid meteor yağmuruna dair tüm detaylar, en iyi izleme noktaları ve seyir rehberi:

LYRİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN ZİRVEYE ULAŞACAK?

Her yıl 16–25 Nisan tarihleri arasında aktif olan Lyrid meteor yağmuru, 2026 yılında 22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece en yoğun seviyesine ulaşacak.

Bu süreçte saatte ortalama 15 ila 20 meteor gözlemlenebilecek. Uygun hava koşulları ve doğru gözlem noktasıyla bu sayı zaman zaman daha da artabiliyor.

Lyrid meteor yağmuru, Nisan ayında gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturacak.(Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Lyrid meteor yağmuru, Türkiye'den rahatlıkla izlenebilecek gök olayları arasında yer alıyor. Türkiye'nin coğrafi konumu, bu tür astronomik olaylar için oldukça elverişli bir gözlem imkanı sunuyor.

Özellikle ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde çok daha net görüntüler elde edilebiliyor. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimleri, bu açıdan öne çıkan bölgeler arasında bulunuyor.

EN İYİ GÖZLEM NOKTALARI NERELER?

Meteor yağmurunu izlerken en önemli unsur, karanlık ve açık bir gökyüzüne sahip olmak. Şehir ışıklarından uzaklaştıkça gözlem kalitesi belirgin şekilde artıyor.

EN İYİ GÖZLEM İÇİN ÖNERİLEN YERLER ŞÖYLE:

Kırsal alanlar: Yaylalar, köyler ve ormanlık bölgeler

Yaylalar, köyler ve ormanlık bölgeler Yüksek rakımlı noktalar: Dağlık alanlar ve tepeler

Dağlık alanlar ve tepeler Sahil şeritleri: Işık kaynaklarından uzak plajlar

Işık kaynaklarından uzak plajlar Milli parklar: Doğal karanlığın korunduğu alanlar

2026 Lyrid meteor yağmuru, 22 Nisan gecesi zirveye ulaşacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

İSTANBUL'DA NEREDEN İZLENİR?

Büyük şehirlerde ışık kirliliği gözlem kalitesini düşürse de, İstanbul çevresinde alternatif noktalar bulunuyor.

Ağva, Polonezköy ve Silivri gibi şehir merkezine göre daha karanlık bölgeler, Lyrid meteor yağmurunu izlemek için öne çıkıyor. Bu alanlarda, açık hava koşulları sağlandığında gökyüzü çok daha net şekilde gözlemlenebiliyor.

GÖZLEM İÇİN KÜÇÜK AMA KRİTİK NOTLAR

Meteor yağmurunu izlemek için herhangi bir teleskopa ihtiyaç yok. Çıplak gözle gözlem yapılabiliyor. Ancak en iyi deneyim için:

Gözlerin karanlığa alışması adına en az 20 dakika beklemek

Şehrin ışıklarından tamamen uzaklaşmak

Geniş bir görüş açısına sahip açık alan seçmek

oldukça önemli.