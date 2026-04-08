Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak hakkında inceleme başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden manipülasyon içerdiği değerlendirilen ve gerçeğe aykırı nitelikte paylaşımlar yaparak yatırımcıları ve ilgili şirketi zarara uğrattığı iddiaları üzerine, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından işlem yapıldı.

Yürütülen inceleme yönünden dosya tefrik edilerek gereği için Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderildi.

Ayrıca, şüphelinin X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımların TCK 217/A kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na şüphelinin ifadesinin alınması ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi yönünde talimat verilildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başak'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.