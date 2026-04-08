Diyarbakır'da dağ keçilerini kaçak avlayanlara 940 bin lira ceza kesiliyor

Doğal güzellikleri ile ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, yaban hayvanlarının mekanı olmaya devam ediyor. İlçede nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi.

Yaban hayatın çeşitliliği ile ön plana çıkan Çermik'te yaban keçilerinin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Saltepe Mahallesi'nde feribot işletmecisi Sinan Kutlu'nun cep telefonu kamerasına yansıyan dağ keçilerinin gruplar halinde gezdikleri görülüyor.

Çermik'te halk tarafından korunan dağ keçilerinin popülasyonu hızlı bir şekilde artıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, nesli koruma altında olan dağ keçilerini izinsiz avlayanlara 940 bin lira idari para cezası kesiliyor.