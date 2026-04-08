Ankara'da kız arkadaşını öldüren şahıs intihar etti

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'nde bir evde meydana gelen olayda, H.D. (28) ve kız arkadaşı Ş.Z. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu H.B., yanında bulunan silahla ateş ederek Ş.Z.'yi öldürdü. H.B. daha sonra aynı silahla intihar etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ş.Z. ve H.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.