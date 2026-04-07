Tuzla TEM Otoyolu'nda kaza! TIR devrilmesi nedeniyle trafik kilitlendi
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | DHA
Tuzla TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde bariyerlere çarpan TIR devrildi. Sürücü yara almazken, kaza nedeniyle TEM’de trafik yoğunluğu oluştu. TIR, gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan çalışmalarla kaldırıldı.
İstanbul TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı mevkiinde gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan bir TIR devrildi.
Kazada TIR şoförü yara almadan kurtuldu. TIR şoförü çevredekilerin yardım çağrılarına rağmen uzun süre kabinde kalarak cep telefonunu aradı. TIR, gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan çalışmanın ardından kaldırıldı.