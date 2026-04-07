Şehit polis Seçkin Yalçın'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 01:52 Son Güncelleme: 07 Nisan 2026 02:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Başakşehir'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan ve 5 gündür tedavi altına alındığı hastanede şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın'ın naaşı memleketi Elazığ'a ulaştı. Şehidin naaşı Elazığ Havalimanı'nda ailesi ve kent protokol tarafından karşılanırken, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından Keban ilçesi Akçatepe Köyü’nde toprağa verilecek.