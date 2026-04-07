CANLI YAYIN

Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 36 GÖZALTI

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın