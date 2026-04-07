Osmaniye’de sağanak felaketi: Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Savrun Çayı ve Bülbül Deresi’nin taşmasıyla bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı. Bülbül Deresi kıyısındaki minibüs durağı ve yaya köprüsü yıkıldı. Belediye ekipleri, taşkın bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kadirli ilçesinin kırsal kesimlerinde saat 17.00 civarında başlayan sağanak, kent merkezinden geçen Savrun Çayı ve Bülbül Deresi'nin taşmasına yol açtı. Yükselen sular, Bülbül Deresi kıyısındaki minibüs durağının yazıhanesini ve bir yaya köprüsünü yıktı, cadde ve sokakları su altında bıraktı; bazı araçlar mahsur kaldı. İlçede farklı noktalarda yaşanan su baskınları trafik akışını durma noktasına getirirken, belediye ekipleri taşkınların etkili olduğu bölgelerde kurtarma ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.