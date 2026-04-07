Osmaniye’de sağanak felaketi: Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Savrun Çayı ve Bülbül Deresi’nin taşmasıyla bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı. Bülbül Deresi kıyısındaki minibüs durağı ve yaya köprüsü yıkıldı. Belediye ekipleri, taşkın bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.