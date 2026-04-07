Nüfusa yanlış cinsiyetle yazıldı: 5 farklı isimle 60 yıl yaşadı

Antalya'da yaşayan Ersin Akbaş'ın (60) doğumunda nüfusa Ergün ismiyle ve kız olarak kaydedilmesiyle başlayan hatalar zinciri bir hukuk mücadelesine dönüştü. Kısa süre sonra nüfus kaydı düzeltilse de yanlışlıklar Akbaş'ın eğitim, askerlik ve çalışma hayatı boyunca devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş'ın itirazı sonrası verilen ikinci diplomada bu kez isminin Ergin olarak yazıldığı ortaya çıktı. 1986-1987 yılları arasında iddiasına göre 18 ay askerlik görevini kendi adıyla yapan Akbaş, 1990'daki Körfez Krizi sonrası ilan edilen seferberlik kapsamında ikinci kez askere çağrıldı ve bu kez Ersün ismiyle askerlik yaptı.



60 YILDA 5 FARKLI İSİM



Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin ismiyle 60 yıl boyunca yaşamını sürdüren Akbaş, bu durum nedeniyle sosyal güvenlik primi ödemelerinde, iş bulma süreçlerinde ve resmi kayıtlarda ciddi sorunlar yaşadı. Akbaş, emekli olabilmek için avukatıyla birlikte Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespiti ve iş kazası tespiti davası açtı. Ancak Zonguldak SGK'ya yazılan müzekkereye verilen yanıtta, Akbaş'ın annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi mükellefiyetine dair kaydına rastlanmadığı bildirildi. Bilirkişi raporu doğrultusunda mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.